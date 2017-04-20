اعتقلت الشرطة الأسبانية 25 مواطنا صينيا، يشتبه فى أنهم شكلوا عصابة إجرامية نشاطها الرئيسى هو التهريب واستغلال النساء جنسيا، فى بيوت البغاء بمدينة برشلونة.

وقالت الشرطة فى المدينة الواقعة شمال شرق أسبانيا في بيان أمس الأربعاء إن 11 من بين المعتقلين فى حملة ضبط نفذت يوم 10 أبريل، احتجزوا فى انتظار مزيد من التحقيقات. وأفرجت الشرطة عن الباقين دون توجيه اتهامات لكنها صادرت جوازات سفرهم.

وأفرج عن 22 امرأة صينية أجبرن على العمل فى البغاء خلال العملية التى أعقبت ثمانية أشهر من التحقيقات، ويتم تهريب النساء بشكل منهجى من الصين إلى أسبانيا وتتراكم على بعضهن ديون تصل إلى 15 ألف يورو (16065 دولارا) مما يدفعهن لسدادها عن طريق ممارسة البغاء.