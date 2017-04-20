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الأهلي يواجه التأمين والزمالك مع الطلائع بربع نهائى كأس السلة
الاهلي والزمالك - كرة السلة

الأهلي يواجه التأمين والزمالك مع الطلائع بربع نهائى كأس السلة

الخميس، 20 ابريل 2017 08:55 ص
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تقام اليوم الخميس منافسات دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر “رجال” لكرة السلة، حيث يلتقى الأهلي مع مصر للتأمين، وسموحة مع هليوبوليس، وسبورتنج مع الجزيرة، والزمالك مع طلائع الجيش، وتقام المباريات بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفيما يخص منافسات قبل النهائى والنهائى فتقام يومى السبت والأحد على الترتيب بنفس الصالة. يذكر أن دورى السوبر لم يتحدد موعد الدورة المجمعة الثانية ومكان إقامتها على أن يتم تحديدها عقب بطولة الكأس.

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