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تيلرسون يتهم إيران بالقيام بـ"استفزازات مزعجة"
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

تيلرسون يتهم إيران بالقيام بـ"استفزازات مزعجة"

الخميس، 20 ابريل 2017 08:48 ص
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إيران أمس الأربعاء بالقيام “باستفزازات مستمرة مزعجة” لزعزعة استقرار دول في الشرق الأوسط وتقويض مصالح الولايات المتحدة في سوريا والعراق ولبنان.

وأبلغ تيلرسون الصحفيين بعد يوم من إعلان مراجعة للسياسة الأمريكية تجاه إيران بما في ذلك عقوبات على طهران “إذا لم يتم لجم إيران فإنها لديها الإمكانيات للسير في نفس المسار الذي تسلكه كوريا الشمالية...”

وأضاف قائلا “سياسة شامة بشان إيران تتطلب أن نتصدى لكل التهديدات التي تشكها إيران ومن الواضح أنها كثيرة.”

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