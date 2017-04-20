ثمنت السفيرة منى عمر رئيس المركز الإفريقي بالجامعة البريطانية، تعهدات “أديس أبابا” على عدم الإضرار بالمصالح المصرية المائية، مشيرة إلى أنه هناك روح من التعاون بين مصر وإثيوبيا وليست مواجهة.

وأشارت منى عمر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، إلى أنه هناك زخم متواجد حاليا بالعلاقات وجلسات العمل بين مصر وأثيوبيا، معتبرة إياه تغيير ايجابي.

وأضافت أن “العلاقات المصرية الإثيوبية ليست هشة ولا تتأثر بأي تصريحات أو تصرفات أخرى”، رافضة النظر لأي تغييرات بأنها موجهة ضد مصر، مشيرة إلى زيارات ولقاءات مسئولين أثيوبيين مع مسئولين قطريين

يأتي هذا تعليقا، على لقاء ووركينيه جيبيهو وزير الخارجية الإثيوبي مع نظيره المصري سامح شكري والرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة المصرية القاهرة.