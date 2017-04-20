لقي طالب وطالبة مصرعهما بالرصاص في فنزويلا خلال احتجاجات تندد بالرئيس نيكولاس مادورو مما زاد من الاضطرابات في البلاد التي تعصف بها أزمة اقتصادية طاحنة.

وخرج مؤيدو المعارضة في احتجاجات في كراكاس ومدن أخرى أطلقوا عليها “أم المسيرات” ونددوا بالرئيس متهمينه بتقويض الديمقراطية وإغراق البلاد في حالة من الفوضى.

وتضخمت الأعداد إلى مئات الآلاف ضموا مؤيدين لمادورو نظموا مظاهرة مضادة في العاصمة بناء على طلب من الرئيس. ووردت أنباء عن حدوث اشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد خلال أطول احتجاجات منذ عام 2014.

وقال مادورو إن الاحتجاجات لا تعدو كونها مساعي من جانب المعارضة لإحداث انقلاب ينهي الاشتراكية في البلاد. أما المعارضة فتقول إنه أصبح ديكتاتورا وتتهم حكومته بالاستعانة بمدنيين مسلحين لنشر العنف وبث الخوف.

وأعادت المسيرات المعارضة والمؤيدة إلى الأذهان ما حدث عام 2002 حين اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع مؤيدين لها مما مهد لانقلاب قصير على الرئيس الراحل هوجو شافيز.

وقال شهود إن الطالب الذي لقي حتفه يدعى كارلوس مورينو ويبلغ من العمر 18 عاما وكان قد خرج من بيته للعب مباراة لكرة القدم في كراكاس عندما اقترب مسلحون مؤيدون للحكومة من تجمع معارض قريب وأطلقوا أعيرة نارية مما أدى لإصابته في الرأس. وقال ثلاثة من مسؤولي الأمن إنه لفظ أنفاسه في مركز طبي بعد أن خضع لجراحة.

أما الضحية الثانية فهي الطالبة الجامعية باولا راميريز التي أصيبت برصاص أطلقه رجال كانوا يتعقبونها هي وصديقها في سان كريستوبال معقل المعارضة قرب الحدود مع كولومبيا.

وقال صديقها لرويترز وقد انطلق في البكاء أمام جثتها “كنا على دراجة نارية وكانوا يتعقبوننا ويطلقون النار... تركتها عند مبنى حيث كانت ستلتقي بأختها وذهبت لأخفي الدراجة. سمعت أصداء طلقات وحين وصلت وجدتها على الأرض. حاولت أن أسعفها قدر استطاعتي”.

واتهمت المعارضة مجموعات من مؤيدي الحكومة بقتل الطالب والطالبة. وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق في الواقعتين.