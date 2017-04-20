ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وفدًا رسميًا، في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي ستعقد الخميس.

وبحسب سكاي نيوز، قالت وزارة الخارجية السودانية لإن وزيري الخارجية في البلدين سيعقدان مباحثات ثنائية قبل التئام الاجتماعات المشتركة.

وأوضح القنصل المصري في الخرطوم وئام سويلم في تصريحات محدودة أمس “نحث وسائل الإعلام في البلدين على قطع الطريق أمام كل من يحاول نشر أخبار كاذبة تسيء للعلاقات بين شعبي وادي النيل”.