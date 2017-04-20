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الأمن الروسي يعتقل شقيق مدبر تفجير مترو بطرسبرج
تفجير بطرسبورج

الأمن الروسي يعتقل شقيق مدبر تفجير مترو بطرسبرج

الخميس، 20 ابريل 2017 08:20 ص
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قال جهاز الخدمات الأمنية الفيدرالية الروسي إنه اعتقل الشقيق الأكبر للمتهم بتدبير تفجير مترو أنفاق مدينة سانت بطرسبرج الانتحاري. حسب “أسوتشيدبرس”.

الجهاز الأمني، المعروف اختصارا باسم إف إس بي، أعلن اعتقال أكرم عظيموف في بلدة قريبة من موسكو الأربعاء. وهو حاليا رهن الاحتجاز للاشتباه في منحه أموالا لشقيقه للإعداد لتفجير المترو يوم 3 أبريل الجاري، ومساعدته في الاتصال بمنظمات إرهابية لم يحددها الجهاز الأمني.
   
اعتقل أبرور عظيموف يوم الاثنين، ووجهت له تهمة تدبير الهجوم الذي قتل فيه 14 راكبا. وقال جهاز إف إس بي إنه يعتقد أنه ساعد الانتحاري على الاستعداد للهجوم.
   
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه يزعم أن الانتحاري كان على صلة بمتطرفين.

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