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الخميس 20 ابريل 2017 09:18 صباحاً
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ماكرون يلعب ورقته الانتخابية الأخيرة بلقاء قيادي إسلامي
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

ماكرون يلعب ورقته الانتخابية الأخيرة بلقاء قيادي إسلامي

الخميس، 20 ابريل 2017 08:18 ص
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قال مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون إن الدولة الفرنسية والأقلية المسلمة تقاتلان على “جبهة مشتركة” ضد التطرف الإسلامي.

والتقى ماكرون، مرشح الوسط المستقل، أنور كبيبش، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قبل أيام فقط من انطلاق الجولة الأولى من سباق الرئاسة المقرر الأحد المقبل. حسب “أسوتشيدبرس”.
   
شدد ماكرون في بيان على أهمية احترام التقاليد العلمانية الفرنسية، لكنه قال إنها لا ينبغي أن تستخدم لاستهداف المسلمين.
   
ويشعر بعض المسلمين بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل من قبل القوانين الفرنسية التي تحظر الحجاب في المدارس والنقاب في الأماكن العامة.
   
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون لديه فرصة جيدة للفوز في الجولة الأولى وأنه قد يصل إلى جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو.
   
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أصدر في ليون الأربعاء نداء يحث المسلمين على الإدلاء بأصواتهم بدلا من عزل أنفسهم “لكي يشارك كل أبناء فرنسا، بصرف النظر عن ألوانهم وأصولهم أو دينهم، بشكل كامل في صنع مستقبل بلادهم”.

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