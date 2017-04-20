يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العراقية.

وأكد بيان صادر عن التحالف الوطني العراقي، اليوم، أن “الحكيم” التقى اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تطويرها، وبناء تحالف إستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب العراقي والمصري.

وأضاف البيان أنه تم استعراض تطورات الحرب على داعش، حيث أشاد الرئيس السيسي بجهود العراق وتضحيات أبناء شعبه في محاربة الإرهاب والانتصارات التي تتحقق في هذا المجال، كما تم التأكيد على دعم العراق ووحدته ومساره الديمقراطي واحترام سيادته، كذلك فإن مستقبل العراق ما بعد داعش كان حاضرًا بقوة في اللقاء والتأكيد على أن مشروع التسوية الوطنية مشروع كبير ويستحق الدعم.