هاجم الإعلامى محمد الغيطى، الدكتور على مصيلحى وزير التموين، مطالباً إياه بتطبيق التسعيرة الجبرية على التجار بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار، مشيراً إلى أن وزير التموين صرخ فى وجه مراسلة القناة بسبب سؤالها له عن إمكانية التسعيرة الجبرية.

وجه الغيطى كلامه خلال حلقة برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “ltc” لوزير التموين قائلاً:”هو إنت بيجيلك استبحس لما حد يجيب سيرة التسغيرة الجبرية”، مضيفاً:”لو الاسم ده بيضايقك غيره خليها تسعيرة استرشادية أو تقريرية أو ضد مص دم المواطن”.