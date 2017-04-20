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"جنايات القاهرة " تواصل محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"
علاء وجمال مبارك

"جنايات القاهرة " تواصل محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"

الخميس، 20 ابريل 2017 08:16 ص
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، محاكمة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”.

وكانت المحكمة بعضوية المستشارين حسن عيسى ووائل بسيونى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج خصصت، جلستى 19 و20 إبريل الجارى لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وأسندت النيابة العامة لجمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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