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اليوم.. شريف إسماعيل يلتقي رئيس التحالف الوطني العراقي
عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي بالعراق

اليوم.. شريف إسماعيل يلتقي رئيس التحالف الوطني العراقي

الخميس، 20 ابريل 2017 08:13 ص
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يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، الذي يزور مصر حاليًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأول الثلاثاء، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وحضر من الجانب العراقي عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى سفير العراق بالقاهرة‪

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