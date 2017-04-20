يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، الذي يزور مصر حاليًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأول الثلاثاء، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وحضر من الجانب العراقي عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى سفير العراق بالقاهرة‪