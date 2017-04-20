مدير أمن القليوبية: حركة تنقلات ضباط المباحث لتنشيط الأداء الأمنيالخميس، 20 ابريل 2017 10:17 ص
أكد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد أن حركة التنقلات التي تم اعتمادها وشملت ضباط المباحث والأفرع والمراكز والأقسام الشرطية على مستوى المحافظة جاءت في إطار تنشيط الأداء الأمني وخطة مديرية الأمن لإحكام السيطرة الأمنية وضبط العناصر الإجرامية بمختلف مناطق المحافظة.
وقال اللواء أنور سعيد- في تصريح اليوم الخميس- إنه سيتم تكثيف الحملات الأمنية على جميع مراكز المحافظة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية والسجون، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تقضي بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وكانت الحركة التي أعلنتها مديرية أمن القليوبية قد تضمنت تعيين العقداء: محمد حجازي عبد العظيم مفتشا للمباحث بإدارة تأمين العبور، وخالد محمد علي عمر مديرا لمباحث التموين، ومحمد عبد الهادي شفيق رئيسا لقطاع البحث الجنائي بشبرا، ووائل محمد نبيل رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، ومنصور عمر محمد يوسف رئيسا لقسم التحريات، والمقدمين أحمد فتحي حسين إسماعيل الخولي ضابطا بمباحث فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، ومحمد المرشدي رئيسا لمباحث الآداب.
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