 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 07:44 صباحاً
روابط سريعة
شريف وسامح عبد الفضيل خارج الإسماعيلى نهاية الموسم
شريف عبدالفضيل - شريف عبد الفضيل

شريف وسامح عبد الفضيل خارج الإسماعيلى نهاية الموسم

الخميس، 20 ابريل 2017 07:29 ص
متابعات

وضعت الأزمة التى وقعت بين الثنائى شريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل لاعبى الإسماعيلى مع طارق أبو الليل المدير الإدارى، بسبب مشكلتهما مع عمال فندق النادى، حدا لاستمرار اللاعبين داخل قلعة الدراويش، حيث بات الموسم الحالى هو الأخير لهما داخل نادى الإسماعيلى بسبب غضب الإدارة تجاههما.

وجاء القرار بخصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من الثنائى عبد الفضيل، ومنعهما من دخول الفندق، ليكون بمثابة الفصل الأخير فى علاقتهما بالنادى، بعدما قرر مجلس الإدارة تجميدهما لنهاية الموسم الحالى وعدم الاعتماد عليهما فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى.

موقف إدارة الإسماعيلى واجهه حالة رضا من اللاعبين اللذين يرغبان فى فك ارتباطهما مع الدراويش، بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود بسبب تجاهل اللاعبين من المشاركة مع الفريق بأوامر من مجلس الإدارة بخلاف عدم صرف مستحقاتهما بصفة مستمرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3