وضعت الأزمة التى وقعت بين الثنائى شريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل لاعبى الإسماعيلى مع طارق أبو الليل المدير الإدارى، بسبب مشكلتهما مع عمال فندق النادى، حدا لاستمرار اللاعبين داخل قلعة الدراويش، حيث بات الموسم الحالى هو الأخير لهما داخل نادى الإسماعيلى بسبب غضب الإدارة تجاههما.

وجاء القرار بخصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من الثنائى عبد الفضيل، ومنعهما من دخول الفندق، ليكون بمثابة الفصل الأخير فى علاقتهما بالنادى، بعدما قرر مجلس الإدارة تجميدهما لنهاية الموسم الحالى وعدم الاعتماد عليهما فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى.

موقف إدارة الإسماعيلى واجهه حالة رضا من اللاعبين اللذين يرغبان فى فك ارتباطهما مع الدراويش، بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود بسبب تجاهل اللاعبين من المشاركة مع الفريق بأوامر من مجلس الإدارة بخلاف عدم صرف مستحقاتهما بصفة مستمرة.