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الخميس 20 ابريل 2017 07:39 صباحاً
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اليوم .. افتتاح المجمع الطبي بكلية الطب جامعة حلوان
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي‎

اليوم .. افتتاح المجمع الطبي بكلية الطب جامعة حلوان

الخميس، 20 ابريل 2017 07:38 ص
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يفتتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، المجمع الطبي بكلية الطب جامعة حلوان، ووضع حجر الأساس للمجمع الطبي بكلية الطب بالجامعة.

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