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اليوم .. الجارحي وسحر نصر يشاركان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية\‎

اليوم .. الجارحي وسحر نصر يشاركان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

الخميس، 20 ابريل 2017 07:29 ص
أ ش أ

يشارك وزيرا المالية عمرو الجارحي والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

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