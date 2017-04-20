قال الشيخ محمد عباس خطيب وأمام مسجد بالأوقاف: “اشتغلت في مصنع لإنتاج العسلية، وأثناء إلقائي خطبة الجمعة في مسجد قريتي فوجئت بأحد العاملين معي في المصنع يقف ويشير ويقول لي خلص أحسن هاخصم منك 10 جنيهات، مش أنا متفق معك على أن الخطبة لا تتعدى 5 دقائق”.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”: “مرتبي 140 جنيها، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف قال لي أنت بتعمل إيه علشان تاخد 140 جنيها”.

وأضاف: “حفظت القرآن الكريم من والدي، وأصيب حاليا بجلطة ولا أستطيع الإنفاق عليه، وأخشى أن يتم القبض عليّ بعد خروجي من هنا»، باكيا: “وزارة الأوقاف بتذلنا بـ140 جنيها، وخايف أروح أشتري كتابا علشان أقراه، والله حرام اللي بيحصل معنا ومش عارف هقابل وزير الأوقاف إزاي يوم القيامة، بخاف أن ابني يطلب مني جنيها، واستلفت فلوسا من أختي علشان أشتري ملابسي، علشان أجي بها أحضر البرنامج، وأنا ندمان أني دخلت جامعة الأزهر، واللي بيحصل معايا ده حرام”.