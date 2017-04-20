أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تأخرت أكثر من 25 سنة، موضحا أنه لابد من مواجهة صريحة مع الواقع لتخفيف الأعباء الصعبة على المواطنين.

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخدمات زادت نتيجة ترك بعض الأمور التي تم تركها منذ فترات طويلة، مشددًا على أنه كان من المفترض تغيير سعر الصرف والدعم واتخاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه حدث تجريف وهدم الاقتصاد المصري نتيجة الفكر المدمر الذي ساد بعد ثورة يناير في كل نواحي المجتمع، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على الخروج من هذه الأعباء خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن العجز كان أقل من تريليون ولكنه وصل الآن إلى 3 تريليونات، منوهًا بأن طموحاتهم تتركز في التوجه للامركزية والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق طموحات المصريين.