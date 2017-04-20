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اليوم.. السفير الروسي يفتتح تمثال الكسندر بوشكين بحديقة الحرية
سيرجي كيربيتشنكو السفير الروسي بالقاهرة

اليوم.. السفير الروسي يفتتح تمثال الكسندر بوشكين بحديقة الحرية

الخميس، 20 ابريل 2017 05:53 ص

يفتتح اليوم، السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشنكو، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة نيابة عن محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، تمثال لشاعر روسيا الشهير، إلكسندر بوشكين، بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا، وبحضور إلكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي.

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