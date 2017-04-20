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الخميس 20 ابريل 2017 06:07 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 20 ابريل 2017 05:51 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.10 18.17 14 ساعة
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 6 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.06 18.16 20 ساعة
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 أسبوع واحد
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 17 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 2 يومين
كريدى أجريكول 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 18.05 18.15 15 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك العربى 18.05 18.15 6 أيام
بنك عودة 18.05 18.15 15 ساعة
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 4 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوعين
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوعين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوعين
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