 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 06:04 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. بنك مصر يفتتح مكتبه بالصين
بنك مصر

اليوم.. بنك مصر يفتتح مكتبه بالصين

الخميس، 20 ابريل 2017 05:48 ص

يفتتح بنك مصر، مكتب تمثيل للبنك فى مدينة “جوانزو”، الصناعية والاقتصادية بالصين، فى إطار دعم خطة الانتشار الخارجى لثانى أكبر البنوك المصرية، لدعم التجارة البينية بين مصر والصين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3