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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 20 ابريل 2017 05:46 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 21 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.84 20 ساعة
بنك قناة السويس 4.81 4.84 15 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 15 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 16 دقيقة
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 14 ساعة
بنك القاهرة 4.79 4.84 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 4.79 4.84 15 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 15 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 7 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 3 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 17 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 20 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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