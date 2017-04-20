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ناجح إبراهيم: "داعش" فشل في إقامة ولاية بسيناء
ناجح إبراهيم

ناجح إبراهيم: "داعش" فشل في إقامة ولاية بسيناء

الخميس، 20 ابريل 2017 04:41 ص

أعلن الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، أن إرهابيي سيناء جاءوا من ليبيا، مشيرًا إلى أن من بايعوا “داعش” بايعوا القاعدة من قبل.

وأضاف “إبراهيم”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “تن” أمس، الأربعاء، أن عصر الرئيس الأسبق محمد مرسي شهد أول عملية لاستهداف الجيش، متابعًا “أن أي دولة يحُل جيشها سيتم تقسيم الدولة فورًا بعد حل الجيش”.

وألمح إلى أن جميع الإرهابيين شباب من خريجي الجامعات والدبلومات ولديهم وعي فكري، ولكن تم إقناعهم بطرق خاطئة، مؤكدًا أن تنظيم داعش الإرهابي فشل في إقامة ولاية بسيناء.

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