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الخميس 20 ابريل 2017 04:39 صباحاً
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أبو الغيط يلتقي رئيس التحالف الوطني العراقي اليوم
الدكتور أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يلتقي رئيس التحالف الوطني العراقي اليوم

الخميس، 20 ابريل 2017 04:39 ص

يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العراقية.

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