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الخميس 20 ابريل 2017 04:37 صباحاً
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اليوم.. وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وزير المالية عمرو الجارحي

اليوم.. وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

الخميس، 20 ابريل 2017 04:37 ص

يشارك عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستمر حتى 24 أبريل الحالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

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