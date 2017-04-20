أكدت وزارة الأوقاف استعدادها للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والتجمعات العمالية في المصانع والشركات الكبرى، لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على القيم والأخلاق الفاضلة وتعميق وترسيخ الانتماء الوطني وأسس العيش المشترك بين أبناء الوطن جميعا.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، الأربعاء، أنه في هذا الإطار سيلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة القادمة وعنوانها “الإسراء والمعراج دروس في الفرج بعد الشدة”، بمسجد نادي الزمالك الذي افتتحه الوزير قبل أسبوعين.

كما قررت الأوقاف وضع المسجد تحت رعاية الوزارة في الخطابة والدروس والندوات; في سبيل التواصل مع الشباب في كل مكان وبخاصة في الأندية الرياضية الكبرى.