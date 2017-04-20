بلاشك الجميع فى انتظار بطل نسخة 2016-2017 من الدورى الأوروبى ” اليوروباليج ” حيث يوجد هذا الموسم فرقا كبيرة ذات شعبيه كبيرة فى القارة مثل مانشستر يونايتد الأنجليزى وشالكه الألمانى واياكس الهولندى وليون الفرنسى حيث الجميع يتصارع على حصد لقب هذا العام ، ومن خلال متابعة مستمرة لمجريات البطولة حتى الأن وحتى نهاية مباريات امس بربع نهائى البطولة رصدنا اهم وابرز ( ارقام واحصائيات ) تخص اهم اللاعبين فى معظم فرق البطولة سواء التى خرجت من المنافسة او حتى التى مازالت موجودة بالبطولة ورصدنا كل ذلك بأرقام دقيقه للغايه سنتعرف عليها سويا

* ( هدافى البطولة حتى الأن )

1- اللاعب البوسنى ولاعب فريق روما الأيطالى ” دجيكو ” سجل 8 اهداف

2- المهاجم البرازيلي ” غويليانو ” لفريق زينيت الروسى سجل 8 اهداف

3- المهاجم الأسبانى الخطير لفريق اتلتيك بيلباو ” ادوريز ” سجل 7 اهداف.

* ( تردد دقائق إحراز الأهداف )

1- لاعب روما الايطالى ” دجيكو ” يسجل كل 65 دقيقه.

2- لاعب اتلتيك بيلباو ” ادوريز ” يسجل كل 69 دقيقه

3- لاعب فريق دندالك الأيرلندى ” كيلدف ” يسجل كل 81 دقيقه.

* ( معدل إهدار الفرص الخطيرة )

1- اللاعب الهولندى لفريق ساوثهامبتون الأنجليزى ” فيرغل فان ديك ” حيث اهدر 5 فرص مؤكدة للتهديف.

2- المهاجم المصرى لفريق روما ” محمد صلاح ” اهدر ايضا 5 فرص.

3- البرازيلى ” اليكساندر باتو ” قبل ترك فياريال الأسبانى والرحيل الى الصين حيث اهدر 4 فرص.

* ( خلق فرص حقيقيه وخطيرة )

1- المهاجم الجزائرى لفريق اندرلخت البلجيكى ” سفيان هانى” حيث خلق 7 فرص.

2- المخضرم الأيطالى لفريق روما ” فرانشيسكو توتى ” خلق 6 فرص

3- المهاجم الرومانى ” بوديزكو ” لاعب فريق استرا الرومانى حيث خلق 6 فرص.

* ( اسيست او صناعة الأهداف )

1- البرازيلى ولاعب زينيت الروسى ” غويليانو ” صنع 6 اهداف.

2- صانع الألعاب الأسبانى ” اليخاندرو بوزويلو ” لاعب جينك البلجيكى صنع 5 اهداف.

3- اللاعب البرازيلي لفريق بيشكتاش التركي ” تاليزكا ” صنع 4 اهداف.

* ( معدل تمريرات دقيقه وناجحه فى المباراة الواحدة )

1- اللاعب الأسبانى لفريق مانشستر يونايتد الأنجليزى ” اندير هيريرا ” 86 تمريرة بنسبة نجاح 88%

2- اللاعب البرتغالى لفريق زينيت الروسى ” لويس نيتو ” مرر 74.3 بنسبة نجاح 91%

3- اللاعب الهولندى لفريق روما ” كيفين ستروتمان ” مرر 68.4 بنسبة نجاح 86%

* ( معدل التمريرات الخطيرة والتى كانت مفتاح لهجمات كبيرة فى المباراة الواحدة )

1- لاعب جينت البلجيكى ” ميليسيفيتش ” لاعب البوسنه والهرسك حيث معدل تمريراته فى المباراة الواحدة 3.4.

2- اللاعب الأسبانى لفريق جينك البلجيكى ” اليخاندرو بوزويلو ” بمعدل 3.2.

3- اللاعب اليونانى لفريق اوليمبياكوس ” فورتونيس ” مرر بمعدل 3.1

* ( معدل السيطرة على الكرة بشكل مميز وناجح فى المباراة الواحدة )

1- لاعب اياكس امستردام الهولندى ” امين يونس ” بمعدل 5.4 وبنسبة نجاح 68%

2- الاعب الجاميكى لفريق جينك البلجيكى ” بيلى ” بمعدل 3.8 ونسبة نجاح 61%

3- لاعب بوركينافاسو واياكس ” بيرتراند تراورى ” بمعدل 2.9 بنسبة نجاح 60%

* ( معدل استخلاص الكرة من المنافس فى المباراة الواحدة )

1- المدافع النيجيرى ” ويلفريد نديدى ” عندما كان مع جينك البلجيكى قبل الرحيل لمانشستر سيتي معدل استخلاصه للكرة من المنافس 7 محاولات.

2- البرازيلى ولاعب استرا الرومانى ” مورايز ” بمعدل 4.9.

3- اللاعب الفرنسى ” تريبل ” عندما كان فى فريق ستاندردليج البلجيكى قبل الرحيل الى اندرلخت بمعدل 4.2

* ( معدل قطع التمريرات قبل الوصول للمنافس فى المباراة الواحدة )

1- اللاعب النيجيرى ” ويلفريد نديدى ” بمعدل 4.8

2- اللاعب الأيطالى ” اكيربى ” لاعب ساسولو بمعدل 4.8

3- الأسبانى لفريق اتلتيك بيلباو ” الفاريز ” بمعدل 4.6

* ( معدل انقاذات حراس المرمى فى المباراة الواحدة )

1- الحارس الأوكرانى لفريق جابالا الأذربيجانى ” بيزوتوزنى ” بمعدل 5.5.

2- الحارس الرومانى ” فلورين نيتا ” بمعدل 4.5

3- الحارس البرازيلى لفريق روما ” اليسون ” بمعدل 4.2

* ( معدل حفاظ حراس المرمى على شباكهم نظيفه )

1- الحارس الأرجنتيني لفريق مانشستر يونايتد الأنجليزى ” روميرو ” فى 6 مباريات.

2- الحارس الكاميرونى لفريق اياكس ” اونانا ” فى 6 مباريات.

3- الحارس الألماني لفريق شالكه ” فاهرمان ” فى 5 مباريات.

اذا هذة اهم احصائيات وارقام اميز اللاعبين الذين ظهروا بشكل ملفت للنظر فى هذة النسخه من البطولة وايضا تم رصد ابرز حراس المرمى الذين تألقوا واستطاعوا ان يحافظوا على مرماهم بشكل رائع.