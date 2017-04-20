انفجرت عبوة ناسفة صغيرة أمام مبنى يضم مقر مصرف يوروبنك بوسط العاصمة اليونانية أثينا الأربعاء، مما ألحق أضرارًا بمدخله وتسبب في تحطم بعض النوافذ دون إصابة أحد بسوء.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية “الانفجار ألحق أضرارًا بالمدخل وهشم بعض النوافد”، بحسب وكالة أنباء “واس”.

وأضاف، بعض المباني القريبة لحقت بها أضرار بسيطة. وكانت الشرطة قد طوقت معظم الشوارع في المنطقة المحيطة بالمكان بعد مكالمة هاتفية تحذيرية بشبكة إخبارية محلية، حيث وقع الانفجار الساعة 2238 بالتوقيت المحلي (1938 بتوقيت جرينتش) وترددت أصداؤه في وسط العاصمة.

ويوروبنك هو ثالث أكبر مصرف في اليونان من حيث الأصول، والهجمات المحدودة على شركات وعلى الشرطة وسياسيين من الأمور المتكررة في اليونان التي لديها سجل طويل من العنف السياسي، ولا تزال تجد صعوبة في التعافي من أزمة ديون عاصفة.