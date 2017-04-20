"الهجرة العراقية": 119 ألف نازح عادوا لمناطقهم بالموصلالخميس، 20 ابريل 2017 03:19 ص
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة 119 ألف نازح لمناطقهم المحررة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي في 17 أكتوبر الماضي.
ونقلت قناة “العربية” مساء /الأربعاء/، عن المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز - في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية - قوله “تم إعادة 119 ألف نازح لمناطقهم المحررة في الجزء الشرقي من الموصل”، مشيراً إلى أن “عدد النازحين من الجزء الغربي من الموصل بلغ 336 ألف نازح”.
وتابع أن “الوزارة تقدم كافة المساعدات الممكنة التي يحتاجها النازحون ومراكز الإيواء؛ خاصة في المناطق المحررة في الجزء الغربي من الموصل”.
من جهته، كشف وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، عن العدد الإجمالي للأسر النازحة من محافظة نينوى الساكنة في المخيمات، حيث بلغت 55 ألفا و190 أسرة، وبواقع 291 ألفا و42 نازحا، لافتاً إلى أن “تلك الأعداد موزعة على 32 ألفا و992 عائلة نازحة في مخيمات محور القيارة التي تضم مخيمات (الجدعة، والحاج علي، والمدرج، وحمام العليل، جنوبي الموصل).
وأضاف - في بيان - أن “18 ألفا و398 عائلة نازحة في مخيمات منطقة أربيل الذي يتضمن مخيمات الخازر، وحسن شام، وجه مكور، شرقي الموصل، إلى جانب ألفين و800 عائلة نازحة في مخيمات منطقة دهوك، التي تضم مخيمات (النركزلية، وقيماوة، شمالي الموصل).
وأشار الجاف إلى أن “الوزارة مستمرة بالتنسيق مع شركائها والوزارات القطاعية لتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة إلى العمل على عودة العائلات النازحة من هذه المخيمات بالسرعة الممكنة”.
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