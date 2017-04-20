قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اتحاد الكرة يدخل في مراهنات على مباريات كرة القدم في الدوري المحلي والدوريات الأجنبية.

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية مع الغعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريمك”، أن الشركة الراعية للمراهنات هي شركة إيطالية، لافتا إلى أن اتحاد الكرة دخل في رهان على مبارات الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم.

وأوضح منصور، أن هناك مستندات تؤكد تورط اتحاد الكرة في تلك المراهنات، في دولة إسلامية بها الأزهر، ومن يفوز في تلك المراهانات لتحصيل الأموال.