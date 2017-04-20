اتحاد الكرة ردا على "هاني شاكر": "خليك في الموسيقى"الخميس، 20 ابريل 2017 01:49 ص
أعرب العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن استيائه الشديد من التصريحات التى أدلى بها الفنان هاني شاكر، وقال خلالها أن اتحاد الكرة لا يشرفه.
وقال ثروت سويلم، في تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” عبر شاشة “أون سبورت”: “الناس متخيلة أن أدب الحوار والتربية التى نتحدث بها ضعف، ولكن العكس.. والأخ المحترم الفنان هانى شاكر قال أن اتحاد الكرة لا يشرفه، فإذا كانت تتحدث كمشجع وعاشق لنادى الزمالك فنحترم رأيك، لكن حضرتك لا تعلم الأحداث، والناس المسئولة عن الاتحاد محترمين، ويكفى أن رئيس الجبلاية المهندس هانى أبو ريدة عضو الاتحاد الدولى والأفريقى لمدة 10 سنوات، وجميع أعضاء المجلس نجوم مصر والكرة”.
وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية: “لا نستطيع الحديث عن الفن أو الموسيقى أو النقابة اللى حضرتك مسئول عنها وحدث بها أزمات، فكل شخص له اختصاصه، وأظن أن التوفيق قد خانك في حديثك، وجميع القرارات الخاصة بمباراة الزمالك والمقاصة بالمستندات ولا يوجد أي تجاوز”.
وتابع ثروت سويلم، مؤكداً أن المهندس هاني أبو ريدة طالبه بالظهور عبر وسائل الإعلام للتحدث وكشف جميع الملابسات رغم أننى كنت رافض الأمر، مشيراً إلى أن عدم ظهور رئيس الاتحاد للتحدث عن الأزمة بسبب استيائه من الأجواء التى نعيشها حالياً، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات تعسفية ضد الزمالك وجميعها جاءت بالمستندات، خاصة وأن إقامة اللقاء كان بتوجه من الدولة للرد على الإرهاب.
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء - محيطWed, 19 Apr 2017 11:25:35 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي - محيط
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك…Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
«فيفا» يدفع مليون و800 ألف جنيه للأهلي
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأهلي أنه سيدفع مليون و800 جنيه تمثل مصاريف علاج مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء. مروان محسن تعرض لإصابة بقطع في الرباط ...Wed, 19 Apr 2017 10:11:11 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على ...
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناء ...Wed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT