أعرب العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن استيائه الشديد من التصريحات التى أدلى بها الفنان هاني شاكر، وقال خلالها أن اتحاد الكرة لا يشرفه.

وقال ثروت سويلم، في تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” عبر شاشة “أون سبورت”: “الناس متخيلة أن أدب الحوار والتربية التى نتحدث بها ضعف، ولكن العكس.. والأخ المحترم الفنان هانى شاكر قال أن اتحاد الكرة لا يشرفه، فإذا كانت تتحدث كمشجع وعاشق لنادى الزمالك فنحترم رأيك، لكن حضرتك لا تعلم الأحداث، والناس المسئولة عن الاتحاد محترمين، ويكفى أن رئيس الجبلاية المهندس هانى أبو ريدة عضو الاتحاد الدولى والأفريقى لمدة 10 سنوات، وجميع أعضاء المجلس نجوم مصر والكرة”.

وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية: “لا نستطيع الحديث عن الفن أو الموسيقى أو النقابة اللى حضرتك مسئول عنها وحدث بها أزمات، فكل شخص له اختصاصه، وأظن أن التوفيق قد خانك في حديثك، وجميع القرارات الخاصة بمباراة الزمالك والمقاصة بالمستندات ولا يوجد أي تجاوز”.

وتابع ثروت سويلم، مؤكداً أن المهندس هاني أبو ريدة طالبه بالظهور عبر وسائل الإعلام للتحدث وكشف جميع الملابسات رغم أننى كنت رافض الأمر، مشيراً إلى أن عدم ظهور رئيس الاتحاد للتحدث عن الأزمة بسبب استيائه من الأجواء التى نعيشها حالياً، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات تعسفية ضد الزمالك وجميعها جاءت بالمستندات، خاصة وأن إقامة اللقاء كان بتوجه من الدولة للرد على الإرهاب.