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"الفيفا" يطرح تذاكر مباريات كأس القارات للبيع
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

"الفيفا" يطرح تذاكر مباريات كأس القارات للبيع

الخميس، 20 ابريل 2017 01:17 ص

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” /الأربعاء/ تذاكر مباريات كأس العالم للقارات التي تحتضنها روسيا في الفترة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين، من خلال ثلاثة منافذ في العاصمة موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي.

وذكر “فيفا” - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - إن الجماهير يمكنها الحصول على التذاكر من خلال المنافذ حتى موعد المباراة النهائية للبطولة والتي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، مشيرا إلى أنه تم بيع 211 ألف تذكرة عبر شبكة الإنترنت وتهدف خطة اللجنة المنظمة بيع نحو 700 ألف تذكرة للاستمتاع بالمباريات.

وأوضح الفيفا أن المشجعين الروس يتصدرون قائمة الإقبال على شراء تذاكر البطولة عبر الإنترنت حتى الآن، ويتقدمون على جماهير المكسيك وتشيلي، ونوهت اللجنة المنظمة إلى أن الحصول على التذكرة لا يكفى لحضور المباريات، بل يجب تقديم جواز السفر الخاص بالمشجع وذلك للحد من دخول جماهير الأولتراس للملاعب.

وأشار “الفيفا” إلى مدينة كازان ستستضيف بعض المباريات وسيتم افتتاح منفذ البيع الخاص بها فى أقرب وقت.

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