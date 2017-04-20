أكد الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني، إن يوفنتوس الإيطالي استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي عقب التعادل مع فريقه سلبيا في مباراة الاياب”.

وقال بيكيه، في تصريح عقب المباراة نقلته وكالة الأنباء الاسبانية، لابد أن نعترف بقوة فريق “يوفنتوس.. وأعتقد أنه بوجه عام كان الفريق الأفضل في هذا الدور واستحق التأهل وأتمنى لهم التوفيق في طريقهم نحو النهائي، فلديهم القدرة التتويج باللقب”.

وأشار اللاعب إلى أن الصلابة الدفاعية للفريق الإيطالي منعت البرسا من تكرار العودة التاريخية مثلما حدث في الدور السابق أمام باريس جان جيرمان حينما خسر الفريق الكتالوني برباعية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي وعاد ليفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب كامب نو.

وأوضح بيكيه “حاولنا فرض طريقة لعبنا على المباراة، لكن الأمور كانت معقدة وعلى الرغم من اننا صنعنا اكثر من فرصة في البداية الاان دفاع الخصم / يوفنتوس / نجح في اغلاق المنطقة امام مرماه .. جئنا هنا للعب كرة القدم ولم نتمكن”.

وأعرب اللاعب عن ثقته في عدم تأثر فريقه البرسا بالخروج من البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة والتعادل بدون اهداف فى مباراة العودة وأكد ضرورة الاستعداد لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأضاف بيكيه “يوم الأحد سنلعب مباراة مختلفة وسنخوض تحديا مختلفا سنحاول المنافسة والفوز، خاصة وأن هذا الملعب حالفنا عليه التوفيق خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أننا وبصورة واضحة لسنا في أفضل مستوياتنا، لكن يمكننا الذهاب هناك من أجل الفوز”.