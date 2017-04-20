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رئيس الزمالك يهنئ لاعبي الفريق بالفوز على الجيش بالدوري
مرتضى منصور

رئيس الزمالك يهنئ لاعبي الفريق بالفوز على الجيش بالدوري

الخميس، 20 ابريل 2017 01:10 ص

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التوجه إلى غرف خلع ملابس لاعبي الفريق الأبيض لتهنئتهم بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

وذكر نادى الزمالك على موقعه مساء الأربعاء، أن الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا بعد تحقيق أول فوز بقيادة المدير الفنى البرتغالي الجديد ايناسيو،على طلائع الجيش بثلاثة اهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم.

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