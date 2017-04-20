حذر الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسى، من النوم فى حالة الشعور بالضيق النفسي أو الغضب، لافتا إلى أن ذلك يؤثر سلبيا على صحة الإنسان.

وتابع عبد الناصر، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الأربعاء، أن الفضفضة، مع أحد أفراد الأسرة أو صديق مقرب، تحمي الإنسان من الإصابة بأمراض نفسية خطيرة,