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البيت الأبيض: ترامب يستقبل محمود عباس الشهر المقبل
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يستقبل محمود عباس الشهر المقبل

الخميس، 20 ابريل 2017 12:56 ص

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في واشنطن في الثالث من مايو المقبل.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين قوله: “سيستغلان الزيارة (ترامب وعباس) للتأكيد مجددا على التزام كل من الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية بالسعي في نهاية المطاف إلى تسوية لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

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