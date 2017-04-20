أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في واشنطن في الثالث من مايو المقبل.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين قوله: “سيستغلان الزيارة (ترامب وعباس) للتأكيد مجددا على التزام كل من الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية بالسعي في نهاية المطاف إلى تسوية لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل”.