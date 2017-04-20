قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس،” إن إيران تلعب دورا يزعزع الاستقرار في المنطقة” ، مشيرا إلى أنه “يتعين التصدي لنفوذها من أجل التوصل إلى حل للصراع اليمني من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة”.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم/الأربعاء/ عن ماتيس - عقب لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض - قوله إنه “علينا التغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر”، مضيفا للصحفيين أنه “من مصلحتنا وجود قوات مسلحة واستخبارات سعودية قوية”.

ولم يقدم وزير الدفاع توضيحات حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتزم زيادة الدعم العسكري لعمليات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، مبيناً “هدفنا هو دفع هذا النزاع إلى مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتأكد من انتهائه في أسرع وقت”.