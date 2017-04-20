بعد الخسارة من طنطا.. "التوأم" يهددان بالاستقالة من المصري

سيطرت حالة من الغضب على “التوأم” حسام وإبراهيم حسن، بعد علمهم بخبر توقيع عقوبة 20 ألف جنيه على لاعبي فريق “المصري” من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس سمير حلبية دون الرجوع لهم.

وهدد “التوأم” بالاستقالة من الجهاز الفني للفريق بسبب تلك القرارت التي اتخذها المجلس بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية، والتي كان آخرها الهزيمة اليوم أمام طنطا بهدفين في الدوري الممتاز.