 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 01:41 صباحاً
روابط سريعة
بعد الخسارة من طنطا.. "التوأم" يهددان بالاستقالة من المصري
حسام حسن - ابراهيم حسن

بعد الخسارة من طنطا.. "التوأم" يهددان بالاستقالة من المصري

الخميس، 20 ابريل 2017 12:24 ص

سيطرت حالة من الغضب على “التوأم” حسام وإبراهيم حسن، بعد علمهم بخبر توقيع عقوبة 20 ألف جنيه على لاعبي فريق “المصري” من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس سمير حلبية دون الرجوع لهم.

وهدد “التوأم” بالاستقالة من الجهاز الفني للفريق بسبب تلك القرارت التي اتخذها المجلس بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية، والتي كان آخرها الهزيمة اليوم أمام طنطا بهدفين في الدوري الممتاز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3