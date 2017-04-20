انطلاق مهرجان الإسماعيلية السينمائي بمشاركة 115 فيلماالخميس، 20 ابريل 2017 12:18 ص
انطلقت فعاليات الدورة الـ19 مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مساء /الأربعاء/ على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة 115 فيلما يمثل 45 دولة عربية وأجنبية.
حضر الافتتاح وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون.
قال وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، “نحن بأرض الإسماعيلية مدينة البطولة والأبطال ولم يستطع المهرجان الاستمرار لولا العزيمة وإرادة القيادة فهو يأتي عقب 48 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم وبالرغم من كل العمليات الإرهابية الخسيسة فلن نسمح لتجار الموت ودعاة الظلام أن يقتربوا من وطنيتنا وتحيا مصر”.
بدوره، اعتبر الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان أن المهرجان يعتبر سلسلة متكاملة من العمل ويتم إهداء المهرجان إلى أرواح شهداء الإرهاب وكذلك المخرج الراحل محمد كامل القليوبي والناقد الراحل سمير فريد.
ويرأس لجنة تحكيم المهرجان الناقدة الإسبانية مارجريتا جرجيوري، ويشارك في عضوية اللجنة كل من المنتج الهندي أرون شادا والمخرج الإيطالي مانو جيروسا والكاتبة الأردنية دراين سلام والمخرج المصري أحمد عبد الله والمخرجة الكورية بيونج أهان.
ووجه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية تحية شكر وتقدير لضيوف المهرجان، مؤكدا التزام المحافظة الدائم بدعم المهرجان والحرص على استمراريته بوصفه جزء من المكونات الثقافية لشعب المحافظة، ورسالة قوية للعالم مفادها أن شعب مصر محب للسلام، وتابع “نسعى أن تكون المحافظة على خريطة التنمية السياحية ويصبح ضيوف المهرجان الأجانب سفراء لنا لدى دولهم”.
شهد الافتتاح تكريم المخرج هاشم النحاس مؤسس المهرجان، وأعلنت إدارة المهرجان إطلاق اسم السيناريست والمخرج الراحل “محمد كامل القليوبي” على الدورة الـ19 من المهرجان تكريما لذكراه وتخليدا لأعماله الفنية، إضافة لإصدار كتاب تكريمي عنه بعنوان “رحلة البحث عن القليوبي” للكاتب حسين عبد اللطيف، كما تشهد الدورة تكريم الناقد الكبير الراحل سمير فريد.
وعرض الافتتاح فيلم أسباني “ما وراء الفلامنكو” للمخرج كارلوس ساروا، ويقام المهرجان تحت إشراف الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما ويستمر حتى 25 من شهر أبريل الجاري.
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