احتفى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والعديد من الأندرية الأوروبية، والمدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة، بفوز الزمالك على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش في إطار الجولة 25 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد 4 خسائر متتالية آخرها أمام إنبي بثنائية نظيفة وفوز اعتباري أمام مصر المقاصة في المباراة التي انسحب فيها ولم يحضر لاعبيه إلى ملعب المباراة وحسمت لصالح الفريق الفيومي بفوز اعتباري 2/0.

وقام “ميدو” بنشر علم القلعة البيضاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، احتفاء بعودة الفريق الأبيض لطريق الانتصارات من جديد بقيادة البرتغالي أجاسو أوناسيو.