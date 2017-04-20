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الخميس 20 ابريل 2017 12:07 صباحاً
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"أرضك" ترعى مركز الابتكار بـ "هندسة عين شمس"
اشرف دويدار

"أرضك" ترعى مركز الابتكار بـ "هندسة عين شمس"

الخميس، 20 ابريل 2017 12:05 ص
محيط- محمد منصور

أعلنت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري رعايتها لمركز الابتكار I Hub الذي تأسسه كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت اشراف عميدها الدكتور مهندس أيمن عاشور، يأتي تأسيس المركز ضمن خطة مستقبلية طموحة ذات رؤية شاملة ومحاور متعددة منها الارتقاء بالبيئة التعليمية، وخدمة أكثر من 4000 طالب يعملون على مشاريعهم المبتكرة على مدار العام.

تشمل خطة التطوير 2020 ضمن محاورها الأساسية تجديد شامل لكافة مختبرات الكلية والبنية التحتية، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة ابتداء من عام 2013،حيث تم التجديد الكامل للبنية التحتية للمرافق وقاعة الاحتفالات الكبرى والمجمع الرياضى، والحدائق والشوارع الداخلية، علاوة على ذلك تم اضافة وتحديث العديد من المختبرات وورش العمل المتخصصة وتجهيزها بأحدث المعدات لدعم العديد من البرامج الرائدة الجديدة.

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