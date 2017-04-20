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مدير الإيسيسكو ينتقد الحملة "الظالمة" على الأزهر
مشيخة الأزهر الشريف

مدير الإيسيسكو ينتقد الحملة "الظالمة" على الأزهر

الخميس، 20 ابريل 2017 02:08 ص
محيط - شيماء فؤاد

انتقد الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو-، بشدة الحملة الظالمة التي تشنها دوائر مغرضة على الأزهر الشريف وعلمائه ومناهجه، وتوجه اتهامات باطلة له، وهو القلعة الحصينة والمنارة المضيئة في تاريخ العلم والفقه والفكر والدعوة، بمنهج وسطي رشيد، وسماحة إسلامية كريمة.

وقال الدكتور التويجري إن هذه الحملة الظالمة تهدف إلى إضعاف الأزهر بالتشكيك في رسالته ومناهجه وكفاءة القائمين على شؤونه، وهم صفوة العلماء وأساتذة الأجيال عبر العصور.

ودعا المدير العام للإيسيسكو الجهات المسؤولة في مصر إلى ردع المتطاولين على هذه المؤسسة الإسلامية الكبرى التي يعتز المسلمون في العالم كله بعطائها الغزير ومكانتها الراسخة.

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