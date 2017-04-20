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مسابقة للمقال النقدي بمهرجان المسرح القومي
نهاد صليحة

مسابقة للمقال النقدي بمهرجان المسرح القومي

الخميس، 20 ابريل 2017 02:10 ص
وكالات - أ ش أ

قال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح إنه تقرر إقامة الدورة العاشرة للمهرجان خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٧ من شهر يوليو المقبل، وتحمل اسم الناقدة الراحلة الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة.

وتستحدث هذه الدولة للمرة الأولى مسابقة للمقال النقدي، يتقدم لها كل ناقد بمقال واحد تم نشره في إحدى الصحف المصرية أو العربية، خلال الفترة من أول مايو ٢٠١٦ حتي أول مايو المقبل.

ويفتح باب المشاركة للعروض المرشحة للمشاركة في المهرجان في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن تتقدم لإدارة المهرجان العروض التي قدمت علي المسرح في الفترة من أول مايو الماضي حتى أول مايو المقبل.

وقال عطية إنه تم استحداث قسم خاص بعنوان “العروض المختارة” تشارك به العروض المسرحية التي لن تشارك في المسابقة الرسمية، وسيتم اختيار العرض الفائز الأول في هذا القسم، إلى جانب العرض الأول الفائز في المسابقة الرسمية لتمثل مصر في المهرجانات العربية والدولية.

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