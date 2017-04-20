تأبين العالم الكبير عبدالحميد حواس اليومالخميس، 20 ابريل 2017 02:09 ص
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الدكتور عماد سعيد وبالاشتراك مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد على حفل تأبين للعالم الكبير عبد الحميد حواس، الذي يمثل علامة شديدة الأهمية في مجال الدراسات الفولكلورية. ويقام التأبين في المجلس الأعلى للثقافة اليوم.
والراحل الكبير ولد فى عام 1937، وحصل على ليسانس الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1958.
شغل العديد من المناصب الإدارية والبحثية التى أثرت الحفاظ على التراث الشعبى المصرى من أبرزها: مدير مركز دراسات الفنون الشعبية، مستشار المجلس الأعلى للثقافة للملتقيات والمؤتمرات الدولية، أستاذ غير متفرغ بالمعهد العالى للفنون الشعبية “أكاديمية الفنون”، مستشار بحوث بمركز البحوث العربية للدراسات العربية والأفريقية بالقاهرة.
وكان عضوا فاعلا فى الكثير من الهيئات العلمية والثقافية العربية والدولية، مثل: الجمعية الدولية لأبحاث القصص الشعبي، الجمعية الدولية للفولكلور الأفريق (نائب رئيس المجلس التنفيذي)، الجمعية الدولية للفن الشعبي، مقرر عام الجمعية العربية للقص الشعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، لجنة الفنون الشعبية (المجلس الأعلى للثقافة)، اتحاد الكتاب، أتيليه الكتاب والفنانين، جمعية النقاد السينمائيين.
وللراحل الكثير من الدراسات سواء منفردا أو مشاركا والكثير من الترجمات التي تدخل في إطار المراجع المهمة في مجال الدراسات الفولكلورية .
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