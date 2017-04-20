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"المختار" الأعلى مبيعا بقائمة نيويورك تايمز
نيويورك تايمز

"المختار" الأعلى مبيعا بقائمة نيويورك تايمز

الخميس، 20 ابريل 2017 01:28 ص
وكالات - أ ش أ

على مستوى الأعمال الأدبية تصدرت رواية “المختار” لجى.ار.وارد قائمة نيويورك تايمز فيما تراجعت هذا الأسبوع رواية الكتاب الأسود” لجيمس باتيرسون ودافيد ايليس للمركز الثاني.
وفي المركز الثالث استمرت رواية “أكاذيب كبيرة صغيرة” لليان موريارتي فيما حلت رواية “كل شيء بنفسي وحدي” لماري هيجينس كلارك رابعا.

وجاءت رواية “النظام المفقود” لستيف بيري في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير.

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير فإنها جاءت كالتالى : احتفظ كتاب “مدرسة قديمة” لبيل اوريلي وبروس فيرشتاين بالمركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي كما استمر كتاب “زوجة حارس حديقة الحيوان” لديان اكيرمان في المركز الثاني هذا الأسبوع.

وجاء كتاب “اذكروا الله كيفما كنتم” لأني لاموت في المركز الثالث وحل كتاب” مرثية هيل بيلي” لجى.دي.فانس رابعا ، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير جاء كتاب :”الأكثر جمالا” لمايتي جارسيا.

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