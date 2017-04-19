افتتحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية مساء اليوم، معرض “ديارنا الأول 2017” بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر.

يستمر المعرض فى الفترة من 19– 30 أبريل 2017، ويضم منتجات متميزة وتتسم بتصميمات عالية الجودة للعديد من المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية المموَّلة من الصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى المنتجات الخاصة بمشروعات الأُسر المنتِجة المشارِكة من جميع محافظات الجمهورية.

وتتنوع المعروضات ما بين سجاد حرير وصوف يدوي– مفروشات– منتجات أخميم– وحدات إضاءة– اكسسوار حريمي– ملابس– أنتيكات- موبيليا– تحف خشبية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية والتراثية للعديد من محافظات مصر.

فى سياق متصل أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي حرص الصندوق على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم من خلال مشاركة الصندوق في مختلف المعارض الكبرى مما يتيح لأصحاب المشروعات البيع المباشر للجمهور وخلق فرص للتعاقدات الداخلية أو في مجال التصدير للخارج.

وأشادت بالمساندة الكبيرة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن معرض ديارنا يعد من أكثر المعارض الناجحة التي تشارك فيها المشروعات الصغيرة المموَّلة من الصندوق، حيث بلغت قيمة مبيعات العارضين من الصندوق في المعرض الذى أقيم في نوفمبر العام الماضى ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه.

وأضافت أن المشاركة المستمرة والتعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعى في إقامة هذه المعارض الكبرى هي أحد الخدمات غير المالية المهمة التي يوفرها الصندوق الاجتماعي لعملائه، مشيرة إلى أن الصندوق شارك من قبل في 17 دورة لمعرض ديارنا.

ونوّهت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بأن مشروعات المرأة تمثل نحو 45% من إجمالي المشروعات المشاركة بالمعرض فى هذه الدورة.

وقالت إن الصندوق قام بتنفيذ مشروعات تنموية مع 27 جمعية من كبرى جمعيات التدريب المهني والأُسر المنتجة في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، بإجمالي تمويل قُدر بـ142 مليون جنيه، لافتة إلى أن قيمة المبالغ المنصرفة لأصحاب المشروعات قُدرت بـ134 مليون جنيه، نفذت نحو 43 ألف مشروع في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والإنتاجية ويشارك العديد من هذه المشروعات في معارض ديارنا هذا العام.