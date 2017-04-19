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واشنطن تبيع عتادا عسكريا للبيشمركة الكردية في العراق
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي

واشنطن تبيع عتادا عسكريا للبيشمركة الكردية في العراق

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:48 ص

أعلنت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن وزارة الخارجية، وافقت على بيع عتاد عسكري بقيمة 295.6 مليون دولار للعراق لوحدات المدفعية والمشاة التابعة لقوات البيشمركة الكردية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأمريكية قولها، إن العتاد الذي طلبته الحكومة العراقية يهدف إلى تجهيز كتيبتي مشاة للبيشمركة وكتيبتي دعم بالمدفعية.

وأضافت الوكالة، أن الكونجرس تلقى إخطارا بالموافقة أمس الثلاثاء، وأن الإخطار لا يعني إتمام عملية البيع.

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