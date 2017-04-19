6 وزراء يشهدون حفل توزيع جوائز مصطفي وعلي أمين الصحفيةالأربعاء، 19 ابريل 2017 11:44 ص
شهد 6 وزراء، هم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة ، ويحيى راشد، وزير السياحة، والمستشار عمر الخطاب مروان، وزير شئون مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز مصطفى أمين وعلى أمين الصحفية لعام 2016 ، التي تنظمه دار اخبار اليوم، لتشجيع المواهب الصحفية وتنميتها ،وتم تكريم الكاتب الصحفي جلال دويدار بحصوله على جائزة شخصية العام، كما تكريم الشاعر والكاتب فاروق جويد على جائزة أفضل مقال لعام 2016.
جاء ذلك في بيان لوزارة القوى العاملة مساء اليوم.
وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار: إن كل شئ في اخبار اليوم يدين بالفضل لعملاقي الصحافة المصرية مصطفى وعلي أمين، اللذان انشأوا مدرسة الصحافة الحديثة التي بدأها مصطفى أمين ، وإنشاء جريدة أخبار اليوم التي كانت فتح جديد للصحافة المصرية ، ومدرسة ،وصرح صحفي كبير في مصر.
وكشف أن هناك إصدارات جديدة ستضاف لأخبار اليوم ، العام القادم ، وتم صدور جريدة أحبار بنظام خاص للمكفوفين “البرايل” ، مشيدا بدور الصحفي جلال دويدار في اخبار اليوم ، وهنأ أمير شعراء القرن الـ 21 “الكاتب فاروق جويدة” ،و”محمد درويش” ، مدير تحرير جريدة الاخبار.
ومن جانبها قالت غاده والي: إن هذه المناسبة تعكس أكثر من رسالة مهمة هو الاحتفاء بالإبداع واستمرار رسالة مصطفى وعلي أمين المواهب الصحفية وتشجيعها ، وهذه الروح الشابة المعتمدة على اكتشاف المواهب هو سر نجاح صرح أخبار اليوم ، مشيرة إلي أن مؤسسة أخبار اليوم كمؤسسة مجتمع مدني وتهمتم بالاحتفاظ بالاستمرار في إقامة هذا الحفل وتوزيع الجوائز على المواهب الصحفية الشابة.
ونوهت إلي أن هذه الجوائز تعبر عن الاحتفاء بالجودة وتشجيع الشباب وتمنية المواهب ، وأنه أهم ما يميز المؤسسة هو التواصل بين الأجيال.
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