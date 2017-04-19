تعرف على أسعار وألوان مازدا 3 المعدلةالأربعاء، 19 ابريل 2017 11:40 ص
طرحت شركة جي بي أوتو “غبور” النسخة المعدلة “Facelift” من السيارة اليابانية مازدا 3 في السوق المحلية لأول مرة؛ بأسعار تتراوح بين 334,9 و397,9 ألف جنيه.
ووفق القائمة السعرية الجديدة للعلامة اليابانية مازدا في مصر والمعلَنة من قِبل شركة جي بي غبور أوتو، فإن سعر الفئة الأولى “AT LUXURY” من مازدا 3 Facelift يُقدر بـ334,9 ألف جنيه. ويُقدَّر سعر السيارة ذات “اللون النبيتي” من الفئة الأولى بـ338,9 ألف جنيه.
أما الفئة الثانية “AT SPORT” فيصل سعرها إلى 389,9 ألف جنيه، والشكل النبيتي منها بـ393,9 ألف جنيه، وهو نفس سعر النسخة الهاتشباك من السيارة، في حين يقدر سعر الشكل النبيتي من النسخة الهاتشباك بـ397,9 ألف جنيه.
ووفق القائمة السعرية السابقة لسيارات مازدا، والمعلَنة من جانب شركة جي بي أوتو، فإن أسعار الشكل القديم من مازدا 3 كانت تبلغ 320 ألف جنيه للفئة الأولى، و323 ألفًا للون النبيتي من نفس الفئة، و399,5 ألف جنيه للفئة الثانية، و402,5 ألف للون النبيتي منها، و403 آلاف للنسخة الهاتشباك من السيارة، و406 آلاف للون النبيتي منها.
ولم تشهد أسعار السيارة مازدا 2 تغييرات، حيث ظلت أسعارها متراوحة بين 289 و311,5 ألف جنيه.
وقال أحد موزعي شركة جي بي أوتو إن النسخة الـFacelift من السيارة تختلف في الواجهة عن الشكل القديم منها، فربما تكون الشركة الأم قد قامت بإدخال بعض التعديلات في الفوانيس أو الشبك أو الإكصدام، موضحًا أن الاختلافات لن تكون جذرية.
وأرجع انخفاض أسعار بعض فئات النسخة المعدلة من السيارة مازدا 3، مقارنة بفئات النسخة القديمة منها، إلى رغبة الوكيل في إنعاش حركة البيع والخروج من وضع الركود الذي يهيمن على السوق حاليًّا، في ظل إحجام العملاء عن الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.
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