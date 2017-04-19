أعلن إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إقالة التشيكي فرانتشيك ستراكا من تدريب الفريق عقب التعادل مع سموحة 2-2 اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة بالبطولة.

وقال عثمان في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: “قرر مجلس الإدارة إقالة ستراكا لعدم تحقيقه طموحات الفريق.”

وأضاف: “كانت هناك شروطا عند التعاقد مع ستراكا تتمثل في الوصول للمربع الذهبي في الدوري والمنافسة في كأس مصر وهو مالم يتحقق”.

وتابع رئيس النادي: “خرج الإسماعيلي من كأس مصر هذا بخلاف ترتيبه المتراجع في الدوري، وسيتولى أبو طالب العيسوي المدرب المساعد مهام المدرب”.

ويحتل الاسماعيلي المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.

وأشار عثمان إلى أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد المصري للعبة ضد قرارات حكم المباراة محمود عاشور لحرمانه الإسماعيلي من هدف ثالث بداعي التسلل كان كفيلا بفوز الفريق.

وكانت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من لقاء سموحة شهدت تسجيل إبراهيم حسن هدفا ثالثا للإسماعيلي ألغاه الحكم بداعي التسلل مما أثار اعتراضات شديدة على القرار.